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17.11.2026 09:29:00
Tencent Aktie News: Tencent büsst am Dienstagvormittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 43,85 EUR ab.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,4 Prozent auf 43,85 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 23'753 Punkten notiert. Die Tencent-Aktie sank bis auf 43,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,91 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 298 Tencent-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2025 bei 70,92 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,73 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,91 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 2,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,94 CNY. Tencent gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,14 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 235.71 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 210.75 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 28,63 CNY in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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