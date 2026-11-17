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17.11.2026 16:29:00
Tencent Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Tencent
Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,3 Prozent auf 43,46 EUR abwärts.
Die Tencent-Aktie notierte um 16:28 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 43,46 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 23'753 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 43,45 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,91 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'059 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 17.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 63,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 42,91 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,27 Prozent.
Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,94 CNY belaufen. Am 12.08.2026 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 7,14 HKD gegenüber 7,60 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 235.71 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 210.75 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,63 CNY je Tencent-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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