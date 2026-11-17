Um 12:28 Uhr ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 43,95 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 23'753 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 43,45 EUR. Bei 43,91 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1'083 Tencent-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2025 bei 70,92 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 38,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,91 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Tencent-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,94 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tencent 5,30 HKD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,14 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 7,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 235.71 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 210.75 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Am 18.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2026 28,63 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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