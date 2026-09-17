Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 47,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'713 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 47,19 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 47,30 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 7'465 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 74,99 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 36,79 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 46,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,77 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,94 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 5,30 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,14 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 235.71 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 199.08 Mrd. HKD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 28,98 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Vor NVIDIA-Zahlen: Asiatische Chip-Aktien wie Samsung, SK hynix und Co. im Rally-Modus

Chinas Tech-Riese Tencent: Werbegeschäft hilft beim Stemmen von KI-Ausgaben - Aktie im Fokus

Ausblick: Tencent vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal