Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,7 Prozent auf 47,19 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 24'713 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 47,19 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,30 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 5'958 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2026 bei 46,09 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 2,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,94 CNY. Tencent veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,14 HKD, nach 6,60 HKD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 235.71 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2026 28,98 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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