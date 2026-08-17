Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 49,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 25'116 Punkten liegt. Die Tencent-Aktie legte bis auf 49,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 49,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 3'119 Tencent-Aktien.

Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,99 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 46,09 EUR fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 6,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,04 CNY. Am 12.08.2026 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,14 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 235.71 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Am 18.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 18.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2026 29,08 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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