Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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17.08.2026 12:29:00
Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Mittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 48,80 EUR.
Die Tencent-Aktie konnte um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 48,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'116 Punkten steht. Bei 49,50 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,22 EUR. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'450 Stück gehandelt.
Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 74,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 53,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.
Nachdem Tencent seine Aktionäre 2025 mit 5,30 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,04 CNY je Aktie ausschütten. Am 12.08.2026 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 7,14 HKD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 235.71 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 18.08.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 29,08 CNY je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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