Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Vormittag ins Plus

Um 09:28 Uhr sprang die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 45,20 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 23'637 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Tencent-Aktie bis auf 45,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,30 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 424 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 71,51 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2025). Mit einem Zuwachs von 58,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,91 EUR ab. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 5,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,94 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 5,30 HKD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 12.08.2026. In Sachen EPS wurden 7,14 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 7,60 HKD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 235.71 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 210.75 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Tencent.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,63 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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