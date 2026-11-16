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16.11.2026 16:29:00
Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 44,95 EUR.
Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 44,95 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 23'637 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 44,80 EUR. Bei 45,30 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden heute 17'779 Tencent-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 71,51 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 59,09 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2026 auf bis zu 42,91 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,94 CNY. Am 12.08.2026 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 7,14 HKD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 7,60 HKD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,85 Prozent auf 235.71 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 210.75 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 28,63 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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