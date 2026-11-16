Tencent Aktie News: Tencent am Montagmittag behauptet

Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Tencent-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 45,03 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Hang Seng, der im Moment bei 23'637 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 45,30 EUR. Die Tencent-Aktie sank bis auf 44,87 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,30 EUR. Zuletzt wechselten 1'530 Tencent-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,51 EUR erreichte der Titel am 14.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 58,81 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,91 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 4,71 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,94 CNY, nach 5,30 HKD im Jahr 2025. Am 12.08.2026 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 7,60 HKD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,85 Prozent auf 235.71 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 210.75 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Tencent am 18.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Tencent-Anleger Experten zufolge am 17.11.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 28,63 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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