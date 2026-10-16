Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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16.10.2026 09:29:00
Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Freitagvormittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tencent. Zuletzt ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 46,97 EUR.
Die Tencent-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 46,97 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 24'062 Punkten steht. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 46,97 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,47 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 129 Tencent-Aktien den Besitzer.
Bei 73,65 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 56,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2026 (46,09 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 1,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Tencent seine Aktionäre 2025 mit 5,30 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,96 CNY je Aktie ausschütten. Tencent liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,14 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 235.71 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 199.08 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 10.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 17.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2026 28,90 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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