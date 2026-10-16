Tencent Aktie News: Tencent verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 47,50 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'062 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Tencent-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,97 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,47 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 673 Tencent-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,65 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,07 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,09 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,96 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 5,30 HKD je Wertpapier. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,14 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 235.71 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199.08 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Tencent am 10.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 17.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,90 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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