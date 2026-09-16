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16.09.2026 09:29:00

Tencent Aktie News: Tencent fällt am Mittwochvormittag

Tencent Aktie News: Tencent fällt am Mittwochvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tencent. Zuletzt fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 47,91 EUR ab.

Tencent Holdings
44.98 CHF -1.34%
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Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 47,91 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 24'667 Punkten steht. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 47,91 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 74,99 EUR. 56,54 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 46,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Mit einem Kursverlust von 3,80 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,95 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 5,30 HKD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 12.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,14 HKD. Im Vorjahresviertel waren 6,60 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 235.71 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 199.08 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 29,00 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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