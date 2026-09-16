Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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16.09.2026 16:29:00
Tencent Aktie News: Tencent verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste
Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 1,2 Prozent auf 47,73 EUR ab.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 47,73 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'667 Punkten steht. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 47,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,92 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 729 Tencent-Aktien umgesetzt.
Bei 74,99 EUR markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 36,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 46,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 3,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,95 CNY belaufen. Tencent veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 235.71 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,00 CNY je Tencent-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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