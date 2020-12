Tencent-Aktie aktuell: Tencent im Minusbereich

Die Aktie von Tencent gehört zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie stand in der FSE-Sitzung zuletzt 0.8 Prozent im Minus bei 59.91 EUR.

Die Tencent-Aktie rutschte in der FSE-Sitzung um 0.8 Prozent auf 59.91 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 26'389 Punkten steht. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 59.56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60.00 EUR. Zuletzt wechselten 4'365 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 01.01.0001 00:00:00 markierte das Papier bei 69.95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Bei einem Wert von 36.82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.01.0001 00:00:00).

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 15.57 CNY fest.

Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. betreibt eines der grössten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen.

Redaktion finanzen.net