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15.10.2026 09:29:00

Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Vormittag fester

Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Vormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Tencent. Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 47,97 EUR.

Tencent Holdings
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Das Papier von Tencent legte um 09:28 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,6 Prozent auf 47,97 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 24'314 Punkten steht. Bei 47,99 EUR erreichte die Tencent-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 47,60 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 507 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,65 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,53 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2026 bei 46,09 EUR. Mit Abgaben von 3,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,97 CNY. Am 12.08.2026 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 235.71 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2026 terminiert. Am 17.11.2027 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 28,92 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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