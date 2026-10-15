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15.10.2026 12:29:00

Tencent Aktie News: Tencent am Mittag freundlich

Tencent Aktie News: Tencent am Mittag freundlich

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 47,74 EUR zu.

Tencent Holdings
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Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 47,74 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 24'314 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Tencent-Aktie bei 47,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 47,60 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten 2'668 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 73,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 54,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 46,09 EUR. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 3,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,97 CNY, nach 5,30 HKD im Jahr 2025. Tencent liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,14 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,60 HKD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 235.71 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 199.08 Mrd. HKD eingefahren.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 17.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 28,92 CNY im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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