Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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15.09.2026 16:29:00
Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Nachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 48,40 EUR zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 48,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 24'917 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,80 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 48,52 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1'493 Tencent-Aktien den Besitzer.
Bei 74,99 EUR markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 54,94 Prozent wieder erreichen. Bei 46,09 EUR fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.
Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,95 CNY ausgeschüttet werden. Am 12.08.2026 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 235.71 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 199.08 Mrd. HKD umgesetzt.
Am 18.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden.
Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2026 29,00 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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