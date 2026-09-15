Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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15.09.2026 12:29:00
Tencent Aktie News: Tencent reagiert am Mittag positiv
Die Aktie von Tencent zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 48,65 EUR nach oben.
Um 12:28 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 48,65 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 24'917 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 48,80 EUR. Mit einem Wert von 48,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1'155 Tencent-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,99 EUR) erklomm das Papier am 10.10.2025. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 35,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 46,09 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 5,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,30 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,95 CNY belaufen. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,60 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 235.71 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 199.08 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Tencent am 18.11.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 29,00 CNY je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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