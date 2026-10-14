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14.10.2026 16:29:00

Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag tiefer

Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 48,42 EUR.

Tencent Holdings
44.18 CHF -0.65%
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,1 Prozent auf 48,42 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 24'345 Punkten liegt. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,00 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3'136 Tencent-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,65 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 34,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 5,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,95 CNY. Am 12.08.2026 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,14 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,60 HKD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 199.08 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 235.71 Mrd. HKD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen. Am 17.11.2027 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 28,95 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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