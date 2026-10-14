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14.10.2026 12:29:00

Tencent Aktie News: Tencent am Mittag leichter

Tencent Aktie News: Tencent am Mittag leichter

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 1,0 Prozent auf 48,01 EUR ab.

Tencent Holdings
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Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 48,01 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 24'345 Punkten realisiert. Die Tencent-Aktie sank bis auf 48,00 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 48,30 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1'394 Tencent-Aktien.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 73,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 53,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2026 bei 46,09 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 4,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,95 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 5,30 HKD je Wertpapier. Tencent liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,14 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,40 Prozent auf 235.71 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen. Am 17.11.2027 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 28,95 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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