Tencent Aktie News: Tencent am Montagnachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,1 Prozent auf 47,70 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 24'805 Punkten liegt. Die Tencent-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,70 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,35 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 3'314 Tencent-Aktien.

Bei 74,99 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Am 23.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,09 EUR ab. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 3,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,95 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 5,30 HKD je Wertpapier. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,60 HKD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,40 Prozent auf 235.71 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Am 18.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2026 auf 29,00 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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