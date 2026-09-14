Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 47,60 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 24'805 Punkten notiert. Bei 47,62 EUR erreichte die Tencent-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 669 Tencent-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,99 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 36,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 46,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 3,17 Prozent sinken.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2025 mit 5,30 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,95 CNY je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tencent am 12.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,14 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,60 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 199.08 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 235.71 Mrd. HKD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 29,00 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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