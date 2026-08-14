Tencent Aktie News: Tencent am Freitagvormittag im Plus

Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere um 09:28 Uhr 0,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 25'396 Punkten notiert. Die Tencent-Aktie legte bis auf 49,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 48,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'291 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 74,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,06 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2026 Kursverluste bis auf 46,09 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 5,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,30 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,04 CNY aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 12.08.2026. Das EPS belief sich auf 7,14 HKD gegenüber 6,60 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 235.71 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199.08 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Tencent am 18.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Tencent rechnen Experten am 18.08.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 29,13 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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