Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Mit einem Kurs von 48,90 EUR zeigte sich die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Hang Seng, der derzeit bei 25'396 Punkten notiert. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,66 EUR aus. Die Tencent-Aktie sank bis auf 48,32 EUR. Bei 48,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 6'543 Tencent-Aktien.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR an. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 34,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2026 bei 46,09 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,76 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,30 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,04 CNY aus. Am 12.08.2026 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,14 HKD. Im Vorjahresviertel waren 6,60 HKD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 235.71 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 18.08.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,13 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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