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14.08.2026 12:29:00

Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 49,39 EUR.

Tencent Holdings
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Die Tencent-Aktie konnte um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 49,39 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'396 Punkten steht. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 49,39 EUR zu. Mit einem Wert von 48,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3'119 Tencent-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 74,99 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 51,85 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2026 bei 46,09 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 6,68 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2025 mit 5,30 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,04 CNY je Aktie ausschütten. Tencent liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 6,60 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 235.71 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 18.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Tencent.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 29,13 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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