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13.11.2026 16:29:00
Tencent Aktie News: Tencent verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 44,93 EUR abwärts.
Die Tencent-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 44,93 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'008 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Tencent-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,27 EUR aus. Bei 44,79 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 10'359 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 73,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 63,94 Prozent Luft nach oben. Bei 42,91 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,49 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,94 CNY, nach 5,30 HKD im Jahr 2025. Am 12.08.2026 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 235.71 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Tencent rechnen Experten am 17.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 28,63 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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