Tencent Aktie News: Tencent am Mittag im Minus

Die Tencent-Aktie musste um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 44,90 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 24'008 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Tencent-Aktie ging bis auf 44,27 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,79 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'822 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Am 22.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,91 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 4,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2025 mit 5,30 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,94 CNY je Aktie ausschütten. Am 12.08.2026 lud Tencent zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 7,14 HKD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 235.71 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 17.11.2027 dürfte Tencent die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2026 28,63 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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