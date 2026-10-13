Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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13.10.2026 16:29:00
Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagnachmittag tiefer
Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 48,01 EUR nach.
Um 16:28 Uhr fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 48,01 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 24'271 Punkten realisiert. Die Tencent-Aktie sank bis auf 48,01 EUR. Mit einem Wert von 48,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'599 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 73,65 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 53,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2026 Kursverluste bis auf 46,09 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 4,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,95 CNY. Am 12.08.2026 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 7,14 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 6,60 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 235.71 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 199.08 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Tencent am 10.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 17.11.2027.
Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2026 auf 28,95 CNY je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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