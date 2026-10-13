Tencent Aktie News: Tencent am Mittag ohne grosse Veränderung

Die Tencent-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 48,59 EUR an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Hang Seng, der derzeit bei 24'271 Punkten notiert. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 48,62 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 48,03 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 48,13 EUR. Bisher wurden heute 2'555 Tencent-Aktien gehandelt.

Bei 73,65 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,59 Prozent. Bei 46,09 EUR fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,95 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 5,30 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 12.08.2026 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 7,14 HKD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 235.71 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 199.08 Mrd. HKD eingefahren.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 17.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 28,95 CNY im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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