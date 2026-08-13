Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag im Plus

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,8 Prozent auf 49,10 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 25'440 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 49,20 EUR. Bei 48,80 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 52 Tencent-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 74,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 34,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,09 EUR ab. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 6,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,08 CNY. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 13.05.2026. Das EPS lag bei 7,26 HKD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 5,62 HKD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 221.69 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192.48 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 15,18 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 18.08.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 31,88 CNY im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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