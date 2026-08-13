Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Nachmittag

Das Papier von Tencent legte um 16:28 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,6 Prozent auf 48,99 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'440 Punkten steht. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,50 EUR an. Bei 48,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 5'193 Tencent-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 74,99 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,07 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2026 bei 46,09 EUR. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 6,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,08 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 5,30 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 13.05.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,26 HKD gegenüber 5,62 HKD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 221.69 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 192.48 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 18.08.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 31,88 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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