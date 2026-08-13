Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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13.08.2026 12:29:00
Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 48,85 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 48,85 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'440 Punkten steht. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,30 EUR aus. Bei 48,80 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 1'194 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 34,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,09 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 5,66 Prozent sinken.
Nach 5,30 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,08 CNY je Tencent-Aktie. Am 13.05.2026 hat Tencent die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 7,26 HKD gegenüber 5,62 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 221.69 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 192.48 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 18.08.2027.
In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 31,88 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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