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12.11.2026 16:29:00
Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 45,43 EUR ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,4 Prozent auf 45,43 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 24'315 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 45,41 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 5'009 Tencent-Aktien.
Bei einem Wert von 73,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). 62,14 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2026 auf bis zu 42,91 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 5,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,96 CNY aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 12.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,14 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 235.71 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199.08 Mrd. HKD in den Büchern standen.
Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 17.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 28,63 CNY fest.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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