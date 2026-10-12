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12.10.2026 09:29:00

Tencent Aktie News: Tencent gibt am Montagvormittag ab

Tencent Aktie News: Tencent gibt am Montagvormittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 48,51 EUR.

Tencent Holdings
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,2 Prozent auf 48,51 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 24'211 Punkten realisiert. Die Tencent-Aktie sank bis auf 48,51 EUR. Bei 48,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Frankfurt 96 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 34,13 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 46,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Tencent-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,95 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tencent 5,30 HKD aus. Am 12.08.2026 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,14 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 235.71 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 18,40 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 17.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2026 28,96 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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