Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Nachmittag ins Minus

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,2 Prozent auf 48,01 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 24'211 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Tencent-Aktie bei 48,01 EUR. Bei 48,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 2'212 Stück.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 53,42 Prozent zulegen. Am 23.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 46,09 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,95 CNY belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tencent am 12.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 7,14 HKD gegenüber 6,60 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 235.71 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 199.08 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 17.11.2027.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2026 auf 28,96 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Vor NVIDIA-Zahlen: Asiatische Chip-Aktien wie Samsung, SK hynix und Co. im Rally-Modus

Chinas Tech-Riese Tencent: Werbegeschäft hilft beim Stemmen von KI-Ausgaben - Aktie im Fokus

Ausblick: Tencent vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal