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12.10.2026 12:29:00

Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit negativen Vorzeichen

Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tencent. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 48,04 EUR.

Tencent Holdings
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Die Tencent-Aktie musste um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 48,04 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'211 Punkten steht. Bei 48,01 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 48,88 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 1'098 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 53,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2026 bei 46,09 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,07 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,95 CNY, nach 5,30 HKD im Jahr 2025. Am 12.08.2026 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 235.71 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Tencent.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 28,96 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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