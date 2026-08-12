Tencent Aktie News: Tencent büsst am Vormittag ein

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 50,74 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 25'652 Punkten steht. Die Tencent-Aktie sank bis auf 50,70 EUR. Bei 50,83 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 17 Tencent-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,99 EUR) erklomm das Papier am 10.10.2025. Mit einem Zuwachs von 47,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 9,17 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 5,30 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,09 CNY aus. Am 13.05.2026 lud Tencent zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,26 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 5,62 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 221.69 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 192.48 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Tencent am 18.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 18.08.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 29,62 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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