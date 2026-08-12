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12.08.2026 16:29:00

Tencent Aktie News: Tencent verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Tencent Aktie News: Tencent verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tencent. Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,8 Prozent auf 49,82 EUR.

Tencent Holdings
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Um 16:28 Uhr ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 49,82 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 25'652 Punkten liegt. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 49,71 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,83 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 4'835 Stück.

Bei einem Wert von 74,99 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 50,54 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 46,09 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 8,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,09 CNY aus. Tencent liess sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,26 HKD, nach 5,62 HKD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 221.69 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 192.48 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Tencent wird am 18.11.2026 gerechnet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 18.08.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2026 29,62 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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