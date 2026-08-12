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12.08.2026 12:29:00

Tencent Aktie News: Tencent verliert am Mittwochmittag

Tencent Aktie News: Tencent verliert am Mittwochmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 51,19 EUR.

Tencent Holdings
48.34 CHF -0.85%
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Die Tencent-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 51,19 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 25'652 Punkten steht. Die Tencent-Aktie sank bis auf 50,70 EUR. Bei 50,83 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden heute 1'191 Tencent-Aktien gehandelt.

Bei 74,99 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,49 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 46,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,97 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,09 CNY. Am 13.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,26 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,62 HKD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 221.69 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 192.48 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Tencent rechnen Experten am 18.08.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 29,62 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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