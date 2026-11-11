Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit Kurseinbussen

Um 09:28 Uhr fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 46,90 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 24'557 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 46,50 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 46,90 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 66 Tencent-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 73,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2026 auf bis zu 42,91 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2025 mit 5,30 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,96 CNY je Aktie ausschütten. Tencent liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,14 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,40 Prozent auf 235.71 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet. Tencent dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 28,63 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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