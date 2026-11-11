Tencent Aktie News: Tencent büsst am Mittwochmittag ein

Die Tencent-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 46,42 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'557 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 46,41 EUR. Bei 46,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1'146 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 73,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 58,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,91 EUR am 22.10.2026. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 7,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,96 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 5,30 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tencent am 12.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 235.71 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 17.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 28,63 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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