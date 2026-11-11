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11.11.2026 12:29:00
Tencent Aktie News: Tencent büsst am Mittwochmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tencent. Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 46,42 EUR.
Die Tencent-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 46,42 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'557 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 46,41 EUR. Bei 46,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1'146 Tencent-Aktien umgesetzt.
Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 73,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 58,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,91 EUR am 22.10.2026. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 7,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,96 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 5,30 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tencent am 12.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 235.71 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Die Tencent-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 17.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 28,63 CNY je Tencent-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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