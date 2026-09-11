Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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11.09.2026 09:29:00
Tencent Aktie News: Tencent reagiert am Freitagvormittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tencent. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,5 Prozent auf 47,18 EUR zu.
Das Papier von Tencent konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,5 Prozent auf 47,18 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 24'954 Punkten liegt. Bei 47,20 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 47,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 171 Tencent-Aktien.
Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 74,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 58,96 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 2,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,95 CNY. Am 12.08.2026 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,14 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,60 HKD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 235.71 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 199.08 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Tencent am 18.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2026 auf 29,00 CNY je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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