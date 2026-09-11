Tencent Aktie News: Tencent macht am Freitagnachmittag Boden gut

Die Tencent-Aktie konnte um 16:28 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 46,99 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 24'954 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Tencent-Aktie legte bis auf 47,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 47,20 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten via Frankfurt 3'042 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 74,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,59 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 46,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 1,93 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,95 CNY. Tencent liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 7,14 HKD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 235.71 Mrd. HKD im Vergleich zu 199.08 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Tencent am 18.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 29,00 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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