Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Mittag fester

Das Papier von Tencent konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,8 Prozent auf 47,33 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 24'954 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Tencent-Aktie bei 47,33 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,20 EUR. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 994 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 74,99 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 36,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 46,09 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 2,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,95 CNY. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 12.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,60 HKD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 235.71 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 29,00 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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