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11.08.2026 09:29:00

Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagvormittag im Minusbereich

Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagvormittag im Minusbereich

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 52,14 EUR.

Tencent Holdings
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Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 52,14 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 25'937 Punkten notiert. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 52,00 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,14 EUR. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 610 Aktien.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR an. Mit einem Zuwachs von 43,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,09 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 11,61 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,09 CNY, nach 5,30 HKD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 13.05.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,26 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,62 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 221.69 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192.48 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 12.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.08.2027 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2026 29,62 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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