Tencent Aktie News: Tencent wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Die Tencent-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 52,42 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 25'937 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Tencent-Aktie ging bis auf 51,70 EUR. Bei 52,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Frankfurt 2'230 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,99 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 43,06 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2026 (46,09 EUR). Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 13,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,09 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 5,30 HKD je Wertpapier. Am 13.05.2026 lud Tencent zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,26 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,62 HKD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 221.69 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 15,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 192.48 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 18.08.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 29,62 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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