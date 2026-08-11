Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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11.08.2026 12:29:00
Tencent Aktie News: Tencent verliert am Mittag
Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 52,32 EUR.
Die Tencent-Aktie musste um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 52,32 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 25'937 Punkten realisiert. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,70 EUR nach. Bei 52,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Frankfurt 1'246 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 43,33 Prozent Luft nach oben. Bei 46,09 EUR fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,92 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,30 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,09 CNY aus. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 13.05.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,26 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,62 HKD je Aktie in den Büchern standen. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 221.69 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 192.48 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.
Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 12.08.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 18.08.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 29,62 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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