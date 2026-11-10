Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Tencent-Aktie notierte um 09:28 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 47,50 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 24'448 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Tencent-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,20 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 25 Stück.

Bei 73,65 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,05 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,91 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2026 erreicht. Mit Abgaben von 9,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,30 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,96 CNY belaufen. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 235.71 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Tencent wird am 18.11.2026 gerechnet. Tencent dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 28,63 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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