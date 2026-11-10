Tencent Aktie News: Tencent fällt am Nachmittag

Die Tencent-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 47,20 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 24'448 Punkten liegt. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,02 EUR ab. Bei 47,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 950 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 73,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 56,04 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,91 EUR ab. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 10,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,96 CNY, nach 5,30 HKD im Jahr 2025. Tencent liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,14 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,60 HKD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 235.71 Mrd. HKD – ein Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2027 erwartet.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 28,63 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Erste Schätzungen: Tencent präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an

Vor NVIDIA-Zahlen: Asiatische Chip-Aktien wie Samsung, SK hynix und Co. im Rally-Modus